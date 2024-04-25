Новая достопримечательность Орла – фонтан от Сбера
22:37 25.04.2024
|Фото пресс-службы Сбера
Водный комплекс оснащен по последнему слову техники. 130 струй бьют на высоту до 35 метров, с ними синхронизирована светодиодная подсветка и лазер, одновременно с помощью проектора на водном экране демонстрируются видеоролики и изображения – есть все для проведения эффектных шоу. Одно из которых – в честь открытия фонтана – зрители увидели 25 апреля.
На праздник приехал президент, председатель правления Сбера Герман Греф. «Я впервые в Орле, и то, что я вижу, впечатляет, – отметил он. – У вас потрясающий город. Хочу сказать большое спасибо команде губернатора. С момента, когда мы приняли решение начать строительство фонтана, до момента, когда все вопросы были решены и все было готово, прошли рекордные сроки».
«Я благодарен всей команде Сбера, большой команде строителей, всем, кто здесь работал и создавал этот объект. За этим стоит огромный труд, – добавил Герман Греф. – Что мы создаем? Конечно, не просто фонтан. Мы дарим людям впечатление и вдохновение, чтобы творить добрые дела во благо своей родины и других людей. Мы дарим впечатление нашим детям, чтобы они сохранили их в своей душе и могли создавать новые, совершенно неподражаемые объекты, делающие нашу страну и ее города еще лучше. Ведь большего счастья, большего служения нельзя придумать, чем служение людям».
Фонтан не только зрелищный и технологичный, но и экологичный: его насосы одновременно очищают воду от механических примесей, энергопотребление оптимизировано, а защитная система сберегает биоресурсы водоема.
Для Сбера стало уже традицией дарить городам интерактивные фонтаны – их уже 26. Повсюду они становятся центрами притяжения для детей и взрослых, оживляют архитектурный облик и даже используются в образовательных целях – благодаря возможности транслировать видео на водный экран. Первое такое сооружение Сбер открыл в Саратове, затем они появились в Петергофе, Ярославле, на курорте Сбера «Мрия» в Крыму, в Калининграде, Воронеже, Владимире, Рязани, Перми, Новосибирске, Южно-Сахалинске, Ижевске, Курске, Минске, Ростове-на-Дону, Саратове (еще один), Пензе, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калуге, Судаке, Липецке, Благовещенске, Дербенте и Екатеринбурге.
НОВОСТИ
- 22:40 25.04.2024
- Греция не собирается отдавать Украине свои средства ПВО
- 21:51 25.04.2024
- День Победы в Севастополе в этом году будет отмечаться без парада - губернатор
- 20:35 25.04.2024
- Столтенберг: В последние месяцы союзники по НАТО не предоставили Украине помощь, которую обещали
- 19:30 25.04.2024
- The Economist: Новые поставки оружия не смогут полностью устранить российское преимущество в огневой мощи
- 18:25 25.04.2024
- Индийские автопроизводители не спешат поставлять свою продукцию в Россию
- 18:15 25.04.2024
- Путин поручил рассмотреть возможность сократить время поездов в пути от Москвы до Черного моря
- 17:47 25.04.2024
- Экономические власти РФ считают, что рынок ипотеки «перегрет» и влияет на инфляцию — Путин
- 17:12 25.04.2024
- Более половины американцев поддерживают массовую депортацию нелегальных мигрантов из США
- 17:00 25.04.2024
- Средства ПВО РФ за сутки сбили 200 украинских беспилотников
- 16:32 25.04.2024
- Дефицит кадров в РФ нельзя покрыть за счет трудовой миграции, нужны другие подходы — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать