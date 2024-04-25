Новая достопримечательность Орла – фонтан от Сбера

22:37

Фото пресс-службы Сбера

В центре Орла заработал огромный светомузыкальный фонтан – подарок городу от Сбера. 80-метровое сооружение расположилось на подвижной плавающей платформе на месте слияния Оки и Орлика, напротив Детского парка и парка «Орловская крепость», где когда-то был заложен Орловский кремль.

Водный комплекс оснащен по последнему слову техники. 130 струй бьют на высоту до 35 метров, с ними синхронизирована светодиодная подсветка и лазер, одновременно с помощью проектора на водном экране демонстрируются видеоролики и изображения – есть все для проведения эффектных шоу. Одно из которых – в честь открытия фонтана – зрители увидели 25 апреля.

На праздник приехал президент, председатель правления Сбера Герман Греф. «Я впервые в Орле, и то, что я вижу, впечатляет, – отметил он. – У вас потрясающий город. Хочу сказать большое спасибо команде губернатора. С момента, когда мы приняли решение начать строительство фонтана, до момента, когда все вопросы были решены и все было готово, прошли рекордные сроки».

«Я благодарен всей команде Сбера, большой команде строителей, всем, кто здесь работал и создавал этот объект. За этим стоит огромный труд, – добавил Герман Греф. – Что мы создаем? Конечно, не просто фонтан. Мы дарим людям впечатление и вдохновение, чтобы творить добрые дела во благо своей родины и других людей. Мы дарим впечатление нашим детям, чтобы они сохранили их в своей душе и могли создавать новые, совершенно неподражаемые объекты, делающие нашу страну и ее города еще лучше. Ведь большего счастья, большего служения нельзя придумать, чем служение людям».

Фонтан не только зрелищный и технологичный, но и экологичный: его насосы одновременно очищают воду от механических примесей, энергопотребление оптимизировано, а защитная система сберегает биоресурсы водоема.

Для Сбера стало уже традицией дарить городам интерактивные фонтаны – их уже 26. Повсюду они становятся центрами притяжения для детей и взрослых, оживляют архитектурный облик и даже используются в образовательных целях – благодаря возможности транслировать видео на водный экран. Первое такое сооружение Сбер открыл в Саратове, затем они появились в Петергофе, Ярославле, на курорте Сбера «Мрия» в Крыму, в Калининграде, Воронеже, Владимире, Рязани, Перми, Новосибирске, Южно-Сахалинске, Ижевске, Курске, Минске, Ростове-на-Дону, Саратове (еще один), Пензе, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калуге, Судаке, Липецке, Благовещенске, Дербенте и Екатеринбурге.