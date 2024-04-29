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Днем 29 апреля в Москве будет от 18 до 20 градусов тепла - Гидрометцентр

09:15 29.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Малооблачная погода и температура до плюс 20 градусов прогнозируются в Москве в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет от 18 до 20 градусов тепла, в ночь на вторник температура может опуститься до плюс 6 градусов. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба.

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