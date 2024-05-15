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СберСтрахование защитила участников Зеленого марафона от травм

15:15 15.05.2024

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Фото пресс-службы Сбера
Все участники Зеленого марафона Сбера застрахованы компанией СберСтрахование от травм на время забега. Страховой полис не нужно оформлять отдельно, он включен в пакет участника. Страховая сумма для каждого из спортсменов составляет 500 тыс. руб., сообщает пресс-служба Сбера.

В этом году Зеленый марафон пройдет в 11-й раз и станет самым крупным в истории соревнования. География проведения насчитывает 60 город нашей страны, в каждом из них участники смогут выбрать дистанцию по своему предпочтению и уровню подготовки.

В Москве центром мероприятия станет парк «Зарядье», в нем будут старт и финиш для каждого из маршрутов. В программе столичного марафона: детские забеги длиной до 800 м (для детей в возрасте 4-13 лет) и 4,2 км (для спортсменов 14-17 лет), а также дистанции на 4,2 км (в том числе скандинавская ходьба); 10 км; 21,1 км и 42,2 км – для совершеннолетних участников марафона. Кроме того, пройдет эстафетный забег, который состоит из пяти этапов по 4,2 км.

По традиции марафон будет благотворительным – в этом году он посвящен проблеме инклюзивного образования детей в России. Соревнования пройдут 1 июня, в День защиты детей. Все собранные средства от регистрационных взносов будут направлены в благотворительный фонд «Вклад в будущее» для поддержки детей с ментальными особенностями и опытом сиротства.

Если страхового случая не удалось избежать, то участнику нужно обратиться в любую из медицинских зон, которые оборудованы на маршруте, получить помощь и справку о состоянии здоровья, предупреждают в Сбере. После этого позвонить на номер 900 и рассказать оператору о произошедшем. Специалист сориентирует по дальнейшим шагам и даст подробные инструкции по получению компенсации.

Зарегистрироваться для участия можно на сайте Зеленого марафона, регистрация открыта во всех городах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

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