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Блинкен считает, что Украина пойдет на переговоры, если РФ покажет «заинтересованность»

15:32 15.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина может пойти на переговоры с Россией по урегулированию конфликта, если Москва покажет «заинтересованность» в этом. С таким утверждением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

«Если [президент России Владимир] Путин покажет серьезную заинтересованность в переговорах, я уверен, Украина ответит на это», — сказал он. По его словам, сейчас Москва якобы не готова к этому.

Госсекретарь добавил, что решение о переговорах «должна принять Украина».

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