Изменений в руководстве Генштаба нет и не планируется — Путин
16:00 15.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководство Генерального штаба остается прежним, никаких изменений в нем пока не планируется. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов.
Глава государства, в частности, напомнил о переходе Сергея Шойгу из Минобороны в Совбез и назначении министром обороны Андрея Белоусова.
«Что касается самого Генерального штаба и всей структуры, которая обеспечивает боевую работу, здесь никаких изменений нет и не планируется. Хочу, чтобы это было всем понятно», — подчеркнул Путин.
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