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НОВОСТИ

Изменений в руководстве Генштаба нет и не планируется — Путин

16:00 15.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство Генерального штаба остается прежним, никаких изменений в нем пока не планируется. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов.

Глава государства, в частности, напомнил о переходе Сергея Шойгу из Минобороны в Совбез и назначении министром обороны Андрея Белоусова.

«Что касается самого Генерального штаба и всей структуры, которая обеспечивает боевую работу, здесь никаких изменений нет и не планируется. Хочу, чтобы это было всем понятно», — подчеркнул Путин.

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