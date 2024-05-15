Изменений в руководстве Генштаба нет и не планируется — Путин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство Генерального штаба остается прежним, никаких изменений в нем пока не планируется. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов.

Глава государства, в частности, напомнил о переходе Сергея Шойгу из Минобороны в Совбез и назначении министром обороны Андрея Белоусова.

«Что касается самого Генерального штаба и всей структуры, которая обеспечивает боевую работу, здесь никаких изменений нет и не планируется. Хочу, чтобы это было всем понятно», — подчеркнул Путин.