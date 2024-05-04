Токио выразил Вашингтону сожаление в связи со словами Байдена о ксенофобии в Японии
10:30 04.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Японии по дипломатическим каналам выразило глубокое сожаление американской стороне в связи с высказываниями президента США Джо Байдена, выразившего мнение, что экономические проблемы Японии вызваны ее «ксенофобией». Об этом сообщило агентство Киодо.
По данным агентства, американской стороне было выражено сожаление и подчеркнуто, что высказывания Байдена базированы на неправильном понимании ситуации в Японии.
Ранее президент США Джо Байден, выступая на предвыборном мероприятии в Вашингтоне и обращаясь к американцам азиатского происхождения и жителям островов в Тихом океане, заявил, что экономические проблемы Японии вызваны ее «ксенофобией» и жесткой миграционной политикой. При этом глава Белого дома также обвинил в ксенофобии Индию, Китай и Россию. Как указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, заявление Байдена, включившего Россию в число ксенофобских стран, противоречит реальности и изобличает США.
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