В проливе Дарданеллы у следующего в РФ танкера вышел из строя двигатель

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двигатель вышел из строя в проливе Дарданеллы у следующего из Греции в Россию танкера Sea Marine 1 под флагом Вьетнама. Он отбуксирован на якорную стоянку, сообщило Управление береговой охраны Турции.

«У следующего из Греции в Россию 180-метрового порожнего танкера Sea Marine 1 при прохождении пролива Дарданеллы вышел из строя двигатель у моста „Чанаккале-1915“. Судно в сопровождении лоцмана и буксира отбуксировано в район Шевкетие, где оно бросило якорь», — говорится в сообщении.