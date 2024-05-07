США отложили продажу высокоточного оружия Израилю — WSJ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон отложил продажу Израилю высокоточного оружия. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, речь идет о продаже около 6,5 тыс. комплектов наведения JDAM, которые могут преобразовать обычные авиационные боеприпасы в управляемые. Отмечается, что Конгрессу США в январе сообщили о предполагаемой сделке на сумму $260 млн, но официального уведомления законодатели так и не получили. С тех пор администрация президента США Джо Байдена не приняла необходимых мер для реализации продажи, отмечает The Wall Street Journal.

«Это необычно, особенно в отношении Израиля, особенно во время войны», — сказал изданию источник в Конгрессе, не уточнив причин, по которым продажа откладывается.