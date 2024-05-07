США отложили продажу высокоточного оружия Израилю — WSJ
11:00 07.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтон отложил продажу Израилю высокоточного оружия. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По их сведениям, речь идет о продаже около 6,5 тыс. комплектов наведения JDAM, которые могут преобразовать обычные авиационные боеприпасы в управляемые. Отмечается, что Конгрессу США в январе сообщили о предполагаемой сделке на сумму $260 млн, но официального уведомления законодатели так и не получили. С тех пор администрация президента США Джо Байдена не приняла необходимых мер для реализации продажи, отмечает The Wall Street Journal.
«Это необычно, особенно в отношении Израиля, особенно во время войны», — сказал изданию источник в Конгрессе, не уточнив причин, по которым продажа откладывается.
НОВОСТИ
- 11:20 07.05.2024
- Украина получит первые истребители F-16 в июле, утверждает депутат Рады
- 11:10 07.05.2024
- 27 июня в Москве пройдет технологическая конференция Сбера GigaConf
- 11:05 07.05.2024
- Маск назвал нелегальную иммиграцию «рецептом катастрофы» для США
- 10:32 07.05.2024
- Китай никогда не забудет о бомбардировке НАТО посольства в Белграде — Си Цзиньпин
- 10:20 07.05.2024
- Польша закупит в США аэростаты для наблюдения за небом Украины и Белоруссии — ТВ
- 10:05 07.05.2024
- Осужденному за госизмену Владимиру Кара-Мурзе* присудили Пулитцеровскую премию
- 10:00 07.05.2024
- Хакеры совершили кибератаку на Минобороны Британии — Sky News
- 09:32 07.05.2024
- Курс евро опустился ниже 98 рублей
- 09:20 07.05.2024
- Танки Армии обороны Израиля вошли в Рафах
- 09:05 07.05.2024
- Макрон и Си Цзиньпин призвали к созданию независимого палестинского государства
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать