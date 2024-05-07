Путин поблагодарил участников СВО и всех граждан России за доверие и поддержку

12:26 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации поблагодарил за доверие и поддержку граждан России во всех регионах страны и участников специальной военной операции (СВО).

«В эти торжественные и ответственные минуты вступления в должность президента хочу сердечно поблагодарить граждан России во всех регионах нашей страны, жителей наших исторических земель, отстоявших право быть вместе с Родиной, хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество», — сказал он.

«Еще раз благодарю вас за оказанное мне доверие и поддержку», — добавил Путин.