Отработку ядерных ударов проведут в Белоруссии в рамках проверки носителей ТЯО

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комплекс мероприятий по планированию и отработке ударов ядерными боеприпасами проведут в ходе начавшейся в Белоруссии внезапной проверки сил и средств носителей тактического ядерного оружия (ТЯО). Об этом сообщил министр обороны республики генерал-лейтенант Виктор Хренин.

«Сегодня было получено распоряжение от главнокомандующего Вооруженными силами Республики Беларусь [президента страны Александра Лукашенко] на проведение внезапной проверки сил и средств носителей нестратегического ядерного оружия», — приводит его слова пресс-служба белорусского Минобороны.

В готовность к выполнению задач по предназначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса «Искандер» и эскадрилья самолетов Су-25. Хренин сообщил, что в ходе проверки «будет проверен весь комплекс мероприятий от планирования, подготовки и применения ударов тактическими ядерными боеприпасами».