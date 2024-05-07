Отработку ядерных ударов проведут в Белоруссии в рамках проверки носителей ТЯО
17:00 07.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комплекс мероприятий по планированию и отработке ударов ядерными боеприпасами проведут в ходе начавшейся в Белоруссии внезапной проверки сил и средств носителей тактического ядерного оружия (ТЯО). Об этом сообщил министр обороны республики генерал-лейтенант Виктор Хренин.
«Сегодня было получено распоряжение от главнокомандующего Вооруженными силами Республики Беларусь [президента страны Александра Лукашенко] на проведение внезапной проверки сил и средств носителей нестратегического ядерного оружия», — приводит его слова пресс-служба белорусского Минобороны.
В готовность к выполнению задач по предназначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса «Искандер» и эскадрилья самолетов Су-25. Хренин сообщил, что в ходе проверки «будет проверен весь комплекс мероприятий от планирования, подготовки и применения ударов тактическими ядерными боеприпасами».
Новости
- 17:32 07.05.2024
- Кадыров считает, что освободить Харьков и Одессу необходимо за этот месяц
- 17:30 07.05.2024
- На конференции ROS Meetup обсудили перспективы внедрения человекоподобных роботов
- 17:12 07.05.2024
- На сайте президента Украина появилась петиция с просьбой пригласить войска стран Запада
- 16:32 07.05.2024
- Верховный суд РФ признал законным пожизненный срок осужденному за стрельбу в вузе Перми
- 16:12 07.05.2024
- Секретарь СБ РФ назвал Макрона несостоявшимся президентом
- 16:00 07.05.2024
- Польша не намерена возвращать всеобщую воинскую повинность — начальник Генштаба
- 15:32 07.05.2024
- Армения не собирается ни у кого спрашивать разрешения на развитие отношений с ЕС — Пашинян
- 15:12 07.05.2024
- США знали об обновленном соглашении с ХАМАС, но не сообщили о нем Израилю — Axios
- 15:00 07.05.2024
- Первый визит на новом президентском сроке полномочий Путин нанесет в Китай — Ушаков
- 14:32 07.05.2024
- Неуважительно относящиеся к внутренней жизни Армении телеканалы РФ запретят — Пашинян
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать