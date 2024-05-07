Путин подписал новый майский указ

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в день инаугурации подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Новый майский указ определяет такие национальные цели развития, как сохранение населения и поддержка семьи, воспитание патриотичной и социально ответственной личности, комфортная и безопасная среда для жизни, экологическое благополучие, устойчивая и динамичная экономика, технологическое лидерство, а также цифровая трансформация госуправления, экономики и социальной сферы и другие.

С 2012 года Владимир Путин, начиная новый президентский срок, подписывает программные указы об основных целях и направлениях развития страны. 7 мая 2012 года, в день инаугурации, были подписаны 11 таких документов с 218 поручениями госструктурам по целям развития до 2020 года — в экономической, социальной, демографической, научной сферах. 7 мая 2018 года президент подписал новый указ — о национальных целях и стратегических задачах развития до 2024 года, в 2020 году документ был обновлен. Многие намеченные ориентиры — например, вхождение России в пятерку стран с крупнейшим ВВП, — были достигнуты досрочно.

[обновлено 19:41]

Президент России Владимир Путин отдельным пунктом майского указа поставил задачи роста валового внутреннего продукта (ВВП) и ключевых отраслей экономики с целью выхода страны к 2030 году на четвертое место в мире по объему ВВП.

«Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели „Устойчивая и динамичная экономика“: обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового и выход не позднее 2030 года на четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности, в том числе за счет роста производительности труда, при сохранении макроэкономической стабильности, низкого уровня безработицы и снижении уровня структурной безработицы», — говорится в указе главы государства «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Владимир Путин также поручил повышать МРОТ опережающими темпами, к 2030 году он должен вырасти как минимум вдвое — до 35 тыс. рублей. Такая задача сформулирована в новом майском указе главы государства.

«Обеспечение повышения опережающими темпами минимального размера оплаты труда, в том числе его рост к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, с достижением его величины не менее чем 35 тыс. рублей в месяц», — указано в документе.

Доля импорта в структуре валового внутреннего продукта (ВВП) России должна сократиться в ближайшие годы до 17 процентов, а инвестиции в основной капитал — вырасти. Такие задачи поставил президент РФ Владимир Путин в указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

В документе отмечается, что необходимо установить несколько целевых показателей устойчивой экономики. Среди них — «снижение доли импорта товаров и услуг в структуре валового внутреннего продукта до 17 процентов к 2030 году», а также «увеличение к 2030 году объема инвестиций в основной капитал не менее чем на 60 процентов по сравнению с уровнем 2020 года за счет постоянного улучшения инвестиционного климата».

Кроме того, Путин поручил обеспечить к 2030 году вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок. Об этом говорится в указе главы государства о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

«Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели „Технологическое лидерство“: <…> обеспечение к 2030 году вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок», — сказано в указе.

Также документом поручено увеличение к 2030 году внутренних затрат на исследования и разработки не менее чем до 2% валового внутреннего продукта, в том числе за счет увеличения инвестиций со стороны частного бизнеса на эти цели не менее чем в 2 раза.