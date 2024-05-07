СБУ заявила о предотвращении покушения на Зеленского
21:20 07.05.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
На Украине заявили о предотвращении покушения на Владимира Зеленского. Нападение готовили российские спецслужбы, говорится в сообщении СБУ.
В Telegram-канале ведомства сказано, что также планировались атаки на главу Службы безопасности Украины Василия Малюка, руководителя военной разведки Кирилла Буданова (внесён в России в перечень террористов и экстремистов) и некоторых других чиновников.
По данным СБУ, арестованы два полковника управления государственной охраны, которые якобы передавали секретную информацию. У них прошли обыски. Военных обвинили в госизмене и подготовке теракта. "Говорит Москва"
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