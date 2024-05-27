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НОВОСТИ

В Японии полагают, что Северная Корея пыталась запустить спутник, но неудачно

18:30 27.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР осуществила ракетный пуск с целью вывести в космос спутник, однако сделать этого не удалось, а запущенный объект исчез в небе над Желтым морем. Об этом заявил генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси.

«Северная Корея осуществила пуск с использованием баллистических технологий с целью запустить спутник, однако объект исчез в небе над Желтым морем и, как предполагается, не был выведен в космос», — сказал он.

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