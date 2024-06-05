Сбер: Любой предприниматель из РФ должен иметь возможность открыть бизнес в Индии или Китае

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Малые российские предприятия по вкладу в ВВП не смогут опередить крупные нефтегазовые или металлургические компании. Но налоговые и финансовые возможности у всех должны быть сопоставимы. Любой российский предприниматель должен иметь возможность открыть бизнес в Индии, Китае или другой стране. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов на сессии «ПРОдвижение качественного роста: стратегии и инструменты для МСП». Мероприятие прошло на XXVII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Участники дискуссии обсудили, как малые и средние предприятия меняют экономику России и какие дополнительные инструменты необходимы им для развития. По данным Общероссийской общественной организации МСП «ОПОРА РОССИИ», с 2018 года число малых предприятий страны выросло с 5,9 до 6,5 млн. Количество предпринимателей превысило 25 млн человек. Вклад МСП в ВВП России увеличился с 18 до 30 трлн руб. Население к предпринимательству стало относиться радикально лучше, что подтверждают соцопросы. Доля позитивно настроенной молодежи – больше 90%. То есть Россия шаг за шагом становится страной предпринимательского типа.

Но сейчас становится актуальным другой вопрос. Из всех предприятий МСП 97% – это микробизнес, 2,5% – малый и 0,5% – средний. Президентом страны поставлена новая национальная цель: доход на одного сотрудника МСП должен расти на 20% быстрее, чем ВВП России. Это значит, что малый бизнес должен развиваться быстрее, чем экономика страны в среднем. Такой показатель будет стимулировать предприятия повышать производительность труда, внедрять передовые технологии и оптимизировать бизнес-процессы.

Как подчеркнул Анатолий Попов, у малых и средних предприятий, безусловно, есть сложности с доступностью финансирования. Ключевая ставка ЦБ и, соответственно, банковские ставки сейчас достаточно высокие. В конечном итоге это не помогает предприятиям МСП реализовывать свои долгосрочные программы. При этом в последнее время многое сделано для доступности кредитования. Сбер одобряет кредиты малым компаниям цифровым путем, а по небольшим займам благодаря мерам Банка России теперь не надо запрашивать у предприятий налоговую отчетность. Однако все равно МСП берут 94% оборотных кредитов и только 6% – инвестиционных. В прошлом году это соотношение было 84% и 16% соответственно.

«С прошлой осени на рынке прошло девять IPO, когда компании привлекали акционерный капитал. Буквально накануне открытия ПМЭФ завершился последний сбор заявок: одна небольшая компания привлекла 3,2 млрд руб. Мы видим, что инвесторы и рынок положительно реагируют на эту тенденцию, – отметил Анатолий Попов. – Было мнение, что инвесторы – это в основном физические лица и чаще неквалифицированные. Но в последнем IPO, например, почти половину спроса обеспечили институциональные инвесторы. Это свидетельствует о том, что на небольшие предприятия есть спрос. А значит, для них можно найти акционерный капитал и другие источники финансирования».