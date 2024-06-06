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НОВОСТИ

Сбер и Минфин внедрят искусственный интеллект в бюджетный процесс

09:58 06.06.2024

Сбер совместно с Министерством финансов РФ разработал первого AI-агента в госуправлении для оптимизации бюджетного процесса. Он создан на базе большой языковой модели GigaChat. Пилотное внедрение решения запланировано уже в ближайшем бюджетном цикле. Об этом стороны заявили в ходе XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

AI-агент будет интегрирован в систему «Электронный бюджет». Искусственный интеллект (AI) поможет сформулировать качественные запросы, сверить семантику с заявленным направлением и государственной программой. AI-агент моментально предоставит решение и снизит количество некачественных заявок и отказов, а также позволит уменьшить нагрузку на специалистов до 70%.

Используя AI-агента, эксперты Минфина будут самостоятельно адаптировать решение на основе искусственного интеллекта и применять навыки работы с большими языковыми моделями при изменении структуры и статей бюджета госпрограмм. Внедрение AI-решения позволит сократить сроки обработки запросов, особенно в пиковые периоды (в июне и сентябре), что критически важно для выполнения федеральных задач.

«Искусственный интеллект все активнее используется в нашей жизни, в медицине, образовании, в бизнес-процессах в любых отраслях экономики. Но и в госуправлении перспективы применения AI колоссальны, - отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. - Новый AI-агент, которого мы разрабатываем в партнерстве с Минфином на базе GigaChat, окажет огромное содействие бюджетному процессу. Эта передовая разработка в перспективе может внести большой вклад в управление бюджетом и другими ключевыми процессами в госуправлении».

«Искусственный интеллект станет хорошим подспорьем для финансистов - он возьмет на себя рутинные процессы вычислений и анализа, - уверен министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. - Однако не стоит забывать, что бюджетный процесс - это решения, связанные в том числе с политикой, с пониманием нужд реальных людей, предприятий, а не цифр на экране. Поэтому последнее слово всегда будет за человеком».

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