Сбер первым в России выпустил платежные стикеры из натурального дерева

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Сбер первым на российском рынке выпустил лимитированную серию платёжных деревянных стикеров, сделанных из натурального шпона дуба. Уникальными экостикерами можно легко оплатить покупку в одно касание с телефона. Такой деревянный стикер, наклеенный на телефон, продемонстрировал журналистам первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Лимитированная серия состоит из 10 тыс. деревянных стикеров в трех дизайнах. Один - минималистичный (присутствует только логотип Сбера), два других - с пейзажами. Стикер из шпона дуба обладает такими же платежными свойствами, как и классический пластиковый. Единственное отличие - он пахнет натуральным деревом.

Платежный стикер - такая же СберКарта, просто в другом формате: он обслуживается на тех же условиях и так же гарантирует безопасность операций. С его помощью можно оплачивать покупки в терминалах с бесконтактной оплатой и снимать наличные в банкоматах. Стикер можно привязать к платежному счету существующей СберКарты или выпустить к новому - тогда он будет отображаться как отдельная карта.

«Мы продолжаем совершенствовать наши платежные технологии, в том числе линейку стикеров. Теперь мы предлагаем не только разнообразные дизайны, но и материалы, в частности дерево», - прокомментировал Кирилл Царев. Он признался, что сам пользуется таким стикером: «Это интересно, удобно и натурально».