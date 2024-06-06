Детскими СберКартами пользуются 3,5 миллионов клиентов Сбера
10:18 06.06.2024
3,5 млн клиентов Сбера в возрасте от 6 до 13 лет пользуются детскими СберКартами. Юные клиенты Сбера чаще всего тратят деньги на перекусы, школьные обеды и подарки друзьям. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Сбер предлагает своим юным клиентам 4 разных дизайна карты, а также регулярно пополняем коллекцию новыми лимитированными дизайнами. Обслуживание карты и уведомления о покупках банк сделал бесплатными.
Финансовую безопасность детей обеспечивают родительский сервис «Совместные уведомления» и функция «Родительский контроль». Эти сервисы позволяют родителям всегда быть в курсе расходов детей, устанавливать лимиты на покупки и защищать их от мошенников.
«Мы уверены, что число будет только расти. Ведь с ней так просто почувствовать себя взрослым. Детской СберКартой можно расплачиваться в интернете и обычных магазинах, переводить деньги на подарки одноклассникам, скидываться на билеты в кино, копить бонусы за покупки и менять дизайны карт в зависимости от своих предпочтений. Чаще всего дети тратят деньги с карты на перекусы, обеды в школьной столовой, подарки близким, а полученные бонусы СберСпасибо используют в кафе, супермаркетах, книжных магазинах и развлекательных центрах», - рассказал Кирилл Царев.
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