СберСтрахование выплатило более 180 миллионов рублей пострадавшим от паводков

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СберСтрахование уже выплатило 182 млн руб. владельцам жилья, пострадавшего от апрельских паводков на Урале. С заявлениями на выплаты в связи с паводками в компанию обратились 1,7 тыс. человек, и новые обращения еще продолжают поступать, сообщил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

На территориях, пострадавших от паводка, СберСтрахование ввело упрощенное урегулирование убытков - по минимальному пакету документов и в кратчайшие сроки. Компания сама связывается с людьми, которые оказались в сложных жизненных ситуациях. А в спорных случаях становится на сторону человека. Так, в банк обратилась женщина, дом которой расположен на одной из подтопленных территорий. Договор страхования недвижимости клиентки вступил в силу уже после того, как дом затопило. Несмотря на то, что в стандартной страховой практике такая ситуация - это основание для отказа в выплате, СберСтрахование оказало клиентке всю необходимую помощь и поддержку.

На данный момент 67% от общего объема выплат в связи с апрельскими паводками произведено по полисам ипотечного страхования, 33% - по программам добровольного страхования жилья. 90% выплат пришлось на Оренбургскую область, которая больше всего пострадала от стихии. Еще 8% выплат получили жители Курганской области. Также СберСтрахование производило выплаты по заявлениям людей из Тюменской, Челябинской и Омской областей.