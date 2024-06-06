11:02

Искусственный интеллект Сбера GigaChat станет первой публичной большой языковой моделью, которая будет специально обучена понимать и говорить на узбекском и арабском языках. Об этом сообщил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев на XXVII Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

«Сбер обучит GigaChat понимать арабский и узбекский языки. До конца года мы планируем обновить наш сервис, который будет понимать запросы на узбекском и арабском языках. GigaChat станет первой публичной большой языковой моделью, специально обученной понимать и говорить на узбекском и арабском языках. На текущий момент сервисом пользуются более пяти миллионов уникальных пользователей. А совокупное количество запросов к сервису уже превысило 90 миллионов», – отметил Андрей Белевцев.