Никакой успешной экономики без успешной армии не бывает — Орешкин

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никакой успешной экономики без успешной армии не бывает. Об этом сказал замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин в ходе сессии «Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей» на полях ПМЭФ-2024.

«Цели и задачи определены президентом. Президент во главу угла ставит качество жизни людей. Цели обеспечения суверенитета на трех уровнях — государственном, культурно-ценностном и экономическом. Модернизация вооруженных сил с учетом опыта СВО, новых технологических решений, системы управления. У нас новый министр обороны, перед ним поставлена эта задача. Это очевидно, никакой успешной экономики без успешной армии тоже не бывает», — сказал Орешкин.