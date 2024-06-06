Никакой успешной экономики без успешной армии не бывает — Орешкин
12:00 06.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Никакой успешной экономики без успешной армии не бывает. Об этом сказал замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин в ходе сессии «Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей» на полях ПМЭФ-2024.
«Цели и задачи определены президентом. Президент во главу угла ставит качество жизни людей. Цели обеспечения суверенитета на трех уровнях — государственном, культурно-ценностном и экономическом. Модернизация вооруженных сил с учетом опыта СВО, новых технологических решений, системы управления. У нас новый министр обороны, перед ним поставлена эта задача. Это очевидно, никакой успешной экономики без успешной армии тоже не бывает», — сказал Орешкин.
НОВОСТИ
- 12:20 06.06.2024
- Минфин планирует продать изъятые в доход государства активы — Силуанов
- 12:07 06.06.2024
- Решение Сбера поможет «Газпром космические системы» дистанционно выявлять нарушения на газопроводах
- 12:05 06.06.2024
- Шойгу заявил о новых лагерях подготовки боевиков в Афганистане
- 11:32 06.06.2024
- РФ перенаправила около 80% экспорта энергоресурсов на дружественные рынки — Новак
- 11:20 06.06.2024
- Набиуллина назвала три приоритета для развития экономики РФ на будущие годы
- 11:05 06.06.2024
- РФ может поставить оружие врагам США вне зависимости от их статуса — Медведев
- 11:02 06.06.2024
- Сбер обучит GigaChat понимать арабский и узбекский языки
- 11:00 06.06.2024
- Понтон с пассажирами перевернулся на пруду в Царском Селе, погиб человек, возбуждено дело
- 10:32 06.06.2024
- Санкции стали одним из ключевых факторов для развития экономики РФ — Силуанов
- 10:22 06.06.2024
- СберСтрахование выплатило более 180 миллионов рублей пострадавшим от паводков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать