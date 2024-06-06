Решение Сбера поможет «Газпром космические системы» дистанционно выявлять нарушения на газопроводах
12:07 06.06.2024
Сбер и АО «Газпром космические системы» успешно завершили совместный пилотный проект в области искусственного интеллекта (AI). Компании разработали Al-решение, которое выявляет потенциальные нарушения правил охраны и эксплуатации газопроводов. Об этом стороны рассказали в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
В основе созданного Al-решения – модель машинного зрения на базе геоаналитической платформы Сбера «Геометрия». Искусственный интеллект способен выявить изменения на газопроводе по паре ортофотопланов, сделанных на заданной территории в разные периоды времени высокодетальной аэрофотосъемкой с беспилотника. При использовании модели во время пилотного проекта подтвердилась возможность обнаружения девяти наиболее встречающихся нарушений вблизи газопроводов: здания, транспорт, строительная деятельность и другое. Качество и скорость работы AI-решения были отмечены специалистами, которые принимали участие в тестировании продукта.
«Газпром космические системы» планирует внедрить разработку в основную деятельность операторов компании в качестве «второго мнения». Также предполагается оснастить новой технологией полевые рабочие места сотрудников. Это поможет сократить время получения результатов патрулирования с нескольких суток до нескольких минут.
«Мы видим растущую востребованность в передовых технологиях искусственного интеллекта, не только в госсекторе и экономике, но и, конечно же, среди бизнеса. Ключевые AI-сервисы на основе генеративного AI смогут помочь компаниям выполнить настоящий прорыв в совершенствовании качества продуктов и услуг. Прогнозирование актуальных потребностей, персонализация сервиса, повышение производительности и оптимизация рутинных процессов – искусственный интеллект сможет стать полноценным ассистентом в решении рабочих задач, – отметил Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка. – Мы планируем развивать сотрудничество с компанией «Газпром космические системы», на основе совместной экспертизы разрабатывать инновационные продукты на пользу бизнесу».
«Искусственный интеллект успешно внедряется в ключевые секторы российской экономики, включая промышленность. На производстве он становится неотъемлемым помощником человека. «Газпром космические системы» обладает богатым опытом в аэрокосмическом мониторинге, а Сбер – инновационными разработками в области искусственного интеллекта, – отметил Петр Корвяков, первый заместитель генерального директора «Газпром космические системы». – Синергия компаний позволила разработать уникальное интеллектуальное решение. Мы уверены, что оно обладает большим потенциалом для дальнейшего масштабирования. В будущем технология обнаружения нарушений на газопроводах может быть использована предприятиями нефтегазовой промышленности не только в России, но и за рубежом».
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