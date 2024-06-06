Сбер создал базу знаний для разработки инклюзивных услуг

14:10

Сбер занимается не только адаптацией своих продуктов и сервисов под потребности людей с инвалидностью, но и благодаря своего большому опыту разрабатывает практические руководства в помощь бизнесу. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в ходе сессии «Роль бизнеса в формировании инклюзивной культуры и этики инклюзии» в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Сегодня в России проживает почти 11 млн людей с инвалидностью, которые лишь частично интегрированы в общественную жизнь. Участники сессии обсудили, какова роль бизнеса в создании инклюзивной культуры и этики инклюзии, какие преимущества для бизнеса могут возникнуть благодаря ее принятию и что мешает развитию инклюзии в стране.

Кирилл Царев рассказал, что Сбер уже 8 лет занимается вопросами доступности. Сервисы и каналы взаимодействия с банком адаптируются под разные группы клиентов так, чтобы всем было удобно ими пользоваться. Например, к банкоматам Сбера можно подключить наушники и получать голосовые подсказки, поэтому незрячие могут пользоваться ими без посторонней помощи. А в 6 тыс. отделений Сбера и в СберБанк Онлайн глухим доступны консультации на русском жестовом языке. Это очень индивидуальный процесс, потому что людям с разными особенностями здоровья нужна разная помощь при взаимодействии с банком. Поэтому об адаптации нужно думать уже на стадии разработки продукта.

«Сейчас для нас большой вызов – сохранение доступности сервисов для людей с инвалидностью при запуске новых технологий. Поэтому теперь мы разрабатываем решение по брайлевскому вводу ПИН-кода на новых терминалах. Набрать цифры можно будет с помощью касания в любом месте экрана. Ведь на шрифте Брайля каждая цифра зашифрована своей комбинацией точек», – отметил Кирилл Царев.

«Я хочу подчеркнуть, что инклюзия для компаний — не благотворительность, а бизнес-процесс, – добавил он. – Каждый наш сервис помогает людям интегрироваться в общество и приносить пользу себе и стране. Мы делимся своим опытом. Поэтому мы собираем знания из разных источников и превращаем их в руководства на понятном бизнесу языке. Это помогает нашим последователям стартовать в теме доступности гораздо быстрее. На сайте Сбера уже выложены три таких руководства: базовое о создании доступных услуг, о том, как сделать цифровые сервисы доступными, и гайд по easy-to-read — это признанная во всем мире лучшая практика адаптации информации для тех, кому трудно понимать сложные вещи (например, людей с ментальными особенностями и людей старшего возраста)».

Кирилл Царев отметил: говоря об инклюзии, нужно помнить, что эта среда касается не только людей с инвалидностью, но и их семей, а также тех, кто, например, временно потерял возможность свободно передвигаться из-за травмы. В перспективе на пользу людям с инвалидностью планируется поставить и искусственный интеллект. Это сделает процесс получения продуктов и услуг Сбера еще более удобным и быстрым для всех.