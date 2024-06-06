Аэропорт Оренбурга обретет новый облик благодаря Сберу

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Сбер профинансирует строительство нового пассажирского терминала в аэропорту Оренбурга по программе ВЭБ.РФ «Фабрика проектного финансирования». Соответствующий проект с условиями финансирования Сбер, ВЭБ.РФ и УК «Аэропорты Регионов» утвердили и подписали на XXVII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в присутствии министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

Общая его стоимость составляет 18,6 млрд руб., объем привлеченных средств от финансовых партнеров – 14,9 млрд руб.

Услуги технического консультанта по подготовке и предоставлению отчетов по проекту будет оказывать партнер Сбера – компания Strategy Partners.

«Для нас важно принять участие в таком знаковом для региона проекте, как реконструкция международного аэропорта Оренбурга, – отметил Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка. – Итогом строительных работ станет не только возросший пассажиропоток, а по прогнозам, он со временем увеличится до 2 миллионов человек. Главное для нас – создать новое качество аэропортовой инфраструктуры, ведь воздушная гавань выступает визитной карточкой региона, создаёт у путешественника первое впечатление о нем. Комфортный и просторный, светлый и технологичный – таким нам видится современный аэропорт, и таким он станет на благо жителей и гостей Оренбуржья».

«Фабрика проектного финансирования кроме предоставления длинных денег в крупные долгосрочные проекты хеджирует процентный риск инвесторов. Это позволяет механизму даже в условиях высоких процентных ставок соответствовать актуальным запросам бизнеса. Именно с помощью «Фабрики проектного финансирования» идет строительство и реконструкция аэровокзальных комплексов в 4 городах, три проекта одобрены, финансирование по ним будет открыто в ближайшее время», – рассказал Максим Решетников.

«ВЭБ.РФ является ключевым игроком рынка по финансированию создания аэропортовой инфраструктуры для пассажирских авиаперевозок. При поддержке ВЭБ.РФ уже профинансированы и финансируются 18 аэропортов в крупных городах нашей страны. Современный и комфортный аэропорт появится и в Оренбурге. Участие госкорпорации развития позволяет обеспечить повышение финансовой устойчивости проектов за счет применения нашего ключевого финансового инструмента – Фабрики проектного финансирования», – отметил Игорь Шувалов, председатель ВЭБ.РФ.

«Мы не просто строим пассажирский терминал, а ведем комплексную реконструкцию аэродромной и аэропортовой инфраструктуры, – подчеркнул генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский. – В аэропорту Оренбурга уже реконструирована взлетно-посадочная полоса, а сейчас строится новый красивый аэровокзальный комплекс, в котором сервис будет отвечать современным требованиям и пассажирам будет комфортно».

Завершить строительство и ввести в эксплуатацию новый пассажирский терминал в Оренбурге планируется в IV квартале 2025 года. Пропускная способность аэровокзального комплекса увеличится до 1 тысячи пассажиров в час. Привокзальная площадь будет реконструирована и количество парковочных мест на ней увеличится до 500. Общая площадь здания нового пассажирского терминала составит более 23 000 кв. м. Оно будет иметь четыре этажа, которые будут объединены между собой лифтами, лестницами и эскалаторами. Проектом предусмотрена установка 4 телетрапов. Архитектурная основа проекта здания – образ кружевного оренбургского пухового платка.