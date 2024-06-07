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НОВОСТИ

Сбер: Инвестиции в антропоморфных роботов становятся самыми перспективными в сфере искусственного интеллекта

12:25 07.06.2024

Старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал об особенностях работы антропоморфных роботов. По его словам, сегодня это самая популярная область инвестиций в сфере искусственного интеллекта и в ближайшие годы в ней произойдет технологический скачок.

Как отметил Андрей Белевцев, нет необходимости адаптировать интерфейсы, созданные для человека, для того, чтобы следующее поколение с ними работало. Достаточно запустить систему в собственный телефон, компьютер, и он умеет видеть, взаимодействовать с объектами и просто начинает выполнять задачи в интерфейсах, сделанных для человека.

«То же самое с антропоморфными роботами. Почему они делаются антропоморфными? Потому, что вся наша с вами окружающая среда делается для человека, ее очень сложно изменить, поэтому надо построить такой форм-фактор взаимодействия с ней, который может делать все. Например, подойти открыть дверь с ручкой, которая сделана на высоте для человека и под руку человека. Для этого можно изобретать долго и сложно манипулятора, а можно сделать просто руку и открывать эту дверь ключом, если у тебя робот антропоморфный», – привел пример Андрей Белевцев.

Он добавил, что основное, с чем придется столкнуться – резкий за два-три года прогресс с точки зрения возможностей технологии и после этого практически мгновенное ее проникновение. Технология сейчас сама адаптирована к тому, как человек взаимодействует со средствами своего труда. «Это – главный вопрос, главная мировая гонка, к которой надо сейчас будет готовиться», – сказал представитель Сбера.

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