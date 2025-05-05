0
0
77
НОВОСТИ

26 украинских БПЛА уничтожены над регионами России за ночь — МО РФ

09:00 05.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь уничтожили 26 украинских беспилотников над регионами России, из них четыре — над Московским регионом. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За период с 23:00 мск 4 мая до 02:30 мск 5 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 17 БПЛА — над территорией Брянской области, пять БПЛА — над территорией Калужской области и четыре БПЛА — над территорией Московского региона», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
10372
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
10757
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
10111
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
10448
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
10379
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
10367
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
10271
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
10402
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
10291
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
10172

Возврат к списку