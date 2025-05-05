26 украинских БПЛА уничтожены над регионами России за ночь — МО РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь уничтожили 26 украинских беспилотников над регионами России, из них четыре — над Московским регионом. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За период с 23:00 мск 4 мая до 02:30 мск 5 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 17 БПЛА — над территорией Брянской области, пять БПЛА — над территорией Калужской области и четыре БПЛА — над территорией Московского региона», — говорится в сообщении.