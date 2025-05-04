Российские авиакомпании рейсы в Тель-Авив не отменяют
20:50 04.05.2025 Источник: Интерфакс
Российские авиакомпании Red Wings и "Азимут" продолжили выполнять пассажирские рейсы в аэропорт Тель-Авива, который ранее в воскресенье подвергся ракетному удару, свидетельствуют данные сервиса FlightRadar24.
Так, "Азимут" выполнил плановый рейс в Тель-Авив из Сочи: борт компании приземлился в столице Израиля в 19:13 по местному времени. Самолет Red Wings вылетел из подмосковного "Жуковского" в 17:32 мск, его посадка в Тель-Авиве ожидается в 22:46.
Другие российские авиакомпании не выполняют регулярные рейсы в Израиль.
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