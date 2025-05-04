Российские авиакомпании рейсы в Тель-Авив не отменяют

20:50 Источник: Интерфакс

Российские авиакомпании Red Wings и "Азимут" продолжили выполнять пассажирские рейсы в аэропорт Тель-Авива, который ранее в воскресенье подвергся ракетному удару, свидетельствуют данные сервиса FlightRadar24.

Так, "Азимут" выполнил плановый рейс в Тель-Авив из Сочи: борт компании приземлился в столице Израиля в 19:13 по местному времени. Самолет Red Wings вылетел из подмосковного "Жуковского" в 17:32 мск, его посадка в Тель-Авиве ожидается в 22:46.

Другие российские авиакомпании не выполняют регулярные рейсы в Израиль.