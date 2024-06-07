ЦБ заявил о значительном отклонении экономики РФ от траектории сбалансированного роста
14:32 07.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оперативные индикаторы указывают на то, что российская экономика продолжает расти быстрыми темпами. При этом отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным, говорится в пресс-релизе Банка России.
«Данные по ВВП за первый квартал и оперативные индикаторы во втором квартале 2024 года указывают на то, что российская экономика продолжает расти быстрыми темпами. Однако в первом квартале вклад в годовой рост ВВП отчасти внес календарный фактор, связанный с високосным годом. Потребительская активность остается высокой на фоне существенного роста доходов населения и уверенных потребительских настроений. Данные опросов предприятий свидетельствуют о сохранении высокого инвестиционного спроса. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным», — отмечается в сообщении ЦБ по итогам заседания совета директоров регулятора.
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