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ЦБ заявил о значительном отклонении экономики РФ от траектории сбалансированного роста

14:32 07.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оперативные индикаторы указывают на то, что российская экономика продолжает расти быстрыми темпами. При этом отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным, говорится в пресс-релизе Банка России.

«Данные по ВВП за первый квартал и оперативные индикаторы во втором квартале 2024 года указывают на то, что российская экономика продолжает расти быстрыми темпами. Однако в первом квартале вклад в годовой рост ВВП отчасти внес календарный фактор, связанный с високосным годом. Потребительская активность остается высокой на фоне существенного роста доходов населения и уверенных потребительских настроений. Данные опросов предприятий свидетельствуют о сохранении высокого инвестиционного спроса. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным», — отмечается в сообщении ЦБ по итогам заседания совета директоров регулятора.

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