ЦБ заявил о значительном отклонении экономики РФ от траектории сбалансированного роста

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оперативные индикаторы указывают на то, что российская экономика продолжает расти быстрыми темпами. При этом отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным, говорится в пресс-релизе Банка России.

«Данные по ВВП за первый квартал и оперативные индикаторы во втором квартале 2024 года указывают на то, что российская экономика продолжает расти быстрыми темпами. Однако в первом квартале вклад в годовой рост ВВП отчасти внес календарный фактор, связанный с високосным годом. Потребительская активность остается высокой на фоне существенного роста доходов населения и уверенных потребительских настроений. Данные опросов предприятий свидетельствуют о сохранении высокого инвестиционного спроса. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным», — отмечается в сообщении ЦБ по итогам заседания совета директоров регулятора.