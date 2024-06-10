Трое бойцов самообороны и оператор «России-24» подорвались на мине в Белгородской области
15:12 10.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четверо человек подорвались на мине в городе Шебекино Белгородской области, в том числе сотрудник телеканала «Россия-24», он в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В городе Шебекино четверо человек подорвались на мине, из них трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала „Россия-24“. В тяжелом состоянии в Шебекинскую ЦРБ доставлен оператор телеканала — у мужчины осколочные ранения брюшной полости и левого плеча. В настоящее время врачами проводится операция», — написал Гладков.
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