Упразднена должность спецпредставителя президента РФ по Украине
10:45 12.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Должность спецпредставителя президента РФ по Украине исключена из числа штатных единиц администрации главы государства. Такие изменения содержатся в подписанном Владимиром Путиным указе о структуре управлений его администрации.
Согласно тексту документа, изменения вносятся, в частности, в положение об администрации. «Слова „специальный представитель президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Украиной“ [из перечня подчиненных главе государства сотрудников администрации] исключить», — предписывается указом.
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