Упразднена должность спецпредставителя президента РФ по Украине

10:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Должность спецпредставителя президента РФ по Украине исключена из числа штатных единиц администрации главы государства. Такие изменения содержатся в подписанном Владимиром Путиным указе о структуре управлений его администрации.

Согласно тексту документа, изменения вносятся, в частности, в положение об администрации. «Слова „специальный представитель президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Украиной“ [из перечня подчиненных главе государства сотрудников администрации] исключить», — предписывается указом.