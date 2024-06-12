Вывод российских миротворцев Карабахского региона Азербайджана завершился 12 июня – Минобороны страны

14:25 Источник: Интерфакс

Процесс вывода российского миротворческого контингента (РМК) из Карабахского региона Азербайджана завершился 12 июня, сообщило Минобороны Азербайджана.

"12 июня завершился процесс вывода российского миротворческого контингента, размещенного на территории Азербайджана после второй Карабахской войны (в ноябре 2020 года - ИФ)", - говорится в сообщении азербайджанского Минобороны.

По данным ведомства, личный состав, вооружение и техника РМК полностью покинули территорию Азербайджана.