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Работу по социализации мигрантов на юге России необходимо усилить — Совбез

17:00 14.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работу по социализации мигрантов и исключению возможности незаконной миграции на юге России надо усилить. Об этом было заявлено в Астрахани на совещании по национальной безопасности в регионах Южного федерального округа, которое провел секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«Поставлены задачи, направленные на проведение культурно-просветительной работы и популяризации российских духовно-нравственных и семейных ценностей. Указано на усиление работы по социализации иностранных мигрантов, их обучению русскому языку, культуре и истории, а также по исключению возможности для осуществления незаконной миграции и занятости», — говорится в сообщении пресс-службы аппарата СБ РФ.

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