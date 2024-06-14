Работу по социализации мигрантов на юге России необходимо усилить — Совбез
17:00 14.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Работу по социализации мигрантов и исключению возможности незаконной миграции на юге России надо усилить. Об этом было заявлено в Астрахани на совещании по национальной безопасности в регионах Южного федерального округа, которое провел секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
«Поставлены задачи, направленные на проведение культурно-просветительной работы и популяризации российских духовно-нравственных и семейных ценностей. Указано на усиление работы по социализации иностранных мигрантов, их обучению русскому языку, культуре и истории, а также по исключению возможности для осуществления незаконной миграции и занятости», — говорится в сообщении пресс-службы аппарата СБ РФ.
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