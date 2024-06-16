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Аналитик ICIS: Удивительно видеть, как доля газаиз РФ на европейском рынке увеличивается

12:00 16.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки российского газа в Европу в мае впервые почти за два года превысили показатели газового экспорта США. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на консалтинговую компанию ICIS.

Издание напомнило, что США обогнали РФ в качестве основного поставщика газа в Европу в сентябре 2022 года. При этом с 2023 года Соединенные Штаты обеспечивали 20% всего европейского газового импорта. Однако в мае, по данным ICIS, российские трубопроводные поставки газа и перевозки сжиженного природного газа (СПГ) по морю превысили показатели США, составив 15% от всех поставок в Евросоюзе, Великобритании, Швейцарии, Сербии, Северной Македонии и Боснии и Герцеговине. На СПГ из США в прошлом месяце пришлось 14% от всего европейского газового импорта, что стало самым низким показателем с августа 2022 года.

«Удивительно видеть, как доля российского газа на европейском рынке увеличивается после всего того, через что мы прошли, и после всех усилий по уменьшению [импорта из РФ] и снижению рисков в вопросе поставок энергоносителей», — сказал глава аналитического департамента газового рынка ICIS Том Марзек-Мансер.

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