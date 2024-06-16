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НОВОСТИ

Одиннадцать стран не поддержали итоговый документ встречи по Украине в Швейцарии

15:00 16.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Итоговый документ конференции по Украине, проходившей в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня, поддержали 80 стран из 91, принявшей участие форуме. Список стран, одобривших документ, опубликовали организаторы встречи.

Среди поддержавших документ стран нет, в частности, Бразилии, Индии и Саудовской Аравии. Вместе с тем, в списке присутствуют Швейцария, Турция, страны Евросоюза и США.

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