Одиннадцать стран не поддержали итоговый документ встречи по Украине в Швейцарии
15:00 16.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Итоговый документ конференции по Украине, проходившей в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня, поддержали 80 стран из 91, принявшей участие форуме. Список стран, одобривших документ, опубликовали организаторы встречи.
Среди поддержавших документ стран нет, в частности, Бразилии, Индии и Саудовской Аравии. Вместе с тем, в списке присутствуют Швейцария, Турция, страны Евросоюза и США.
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