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Белоусову представили план развития формируемого Саратовского артиллерийского училища

11:05 17.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков представил министру обороны РФ Андрею Белоусову план развития инфраструктуры формируемого Саратовского высшего артиллерийского командного училища. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков доложил министру обороны РФ о выполняемые задачах, в том числе по вопросам подготовки офицерских кадров, а также взаимодействия с предприятиями оборонно-промышленного комплекса для оперативной поставки необходимого объема современных образцов вооружения и военной техники в войска», — сказали там.

Также, как уточнили в ведомстве, «главнокомандующий Сухопутными войсками представил главе российского военного ведомства план развития инфраструктуры вновь формируемого Саратовского высшего артиллерийского командного училища, предусматривающий ремонт и модернизацию зданий учебно-материальной базы, и строительство новых объектов вуза на ближайшие три года».

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