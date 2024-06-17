Сбер, Сколтех и РБК создадут «Теорию всего»

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Сбер, Сколтех и РБК запускают цикл тематических видеосюжетов о научных открытиях и развитии науки «Теория всего». Они будут посвящены прорывным исследованиям, которые определят наше будущее и уже формируют настоящее: искусственному интеллекту, робототехнике, квантовым вычислениям, нейронаукам, наукам о жизни, новым материалам и другим перспективным областям. Проект стартует уже в июне и продлится до конца года.

«Теория всего» предусматривает сразу четыре различных формата – «Смыслы», «Люди» «Идеи» и «Горизонты», которые будут интересны любой аудитории – от академического сообщества до массового зрителя.

«Теория всего» откроется «Смыслами»: в трех выпусках ведущий будет беседовать с двумя авторитетными учеными о передовых научных областях и прорывных технологиях. Что наука означает для обычных людей, как совершаются открытия и как они внедряются в жизнь? Об этом расскажут «Люди»: цикл репортажей из лабораторий и предприятий, которые реализуют разработки ученых. Наконец, в «Идеях» специалисты переведут сложные понятия с «научного» языка и доступно и увлекательно расскажут о технологиях настоящего и будущего.

Завершится цикл большой дискуссией «Горизонты» с участием 6 российских ученых. Это обсуждение того, как наука отвечает на глобальные вызовы современности и будущего.

«Теория всего – это наука, которая дает уникальную возможность объяснять и предсказывать природу. Именно этим наука отличается от других форм познания мира. В нашем видеопроекте «Теория всего» мы покажем, что наука означает на практике: как рождаются идеи, как они превращаются в технологии, как на их основе создаются пилотные продукты и как они выходят в массовое производство, – рассказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. – То есть весь этот цикл – от идеи до ее воплощения – мы наглядно представим. И продемонстрируем, в чем на самом деле заключается сила науки, как она меняет мир и нас самих. Авторитетные российские ученые обсудят, куда движется наука, какие технологии будут иметь первоочередное значение для развития России и повышения качества жизни людей».

«Мы рады, что Сбер, ставший флагманом научно-технологического развития России, теперь активно занимается и научно-популярными проектами, – отметил академик РАН, ректор Сколтеха Александр Кулешов. – Сколтех имеет богатый опыт в популяризации науки, и мы ценим возможность объединить усилия со Сбером и РБК в работе над циклом «Теория всего». Убежден, что зрители оценят проект по достоинству».

«Участие в «Теории всего» – это возможность для нас стать мостом между научным сообществом и широкой аудиторией, – сказал генеральный директор группы компаний РБК Николай Молибог. – Наука – это не только фундаментальное знание, но и инструмент, который трансформирует повседневную жизнь. Это неотъемлемая часть прогресса и основа для инноваций. Поэтому мы ценим возможность показать, что наука может быть доступна каждому и то, как достижения влияют на качество жизни и формируют будущее бизнеса и экономики».

Видео можно будет смотреть на РБК, YouTube и RUTUBE, в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и на других площадках. Первый выпуск выйдет 17 июня в 12:00 в социальных сетях РБК: YouTube РБК Трендов, ОК, ВК, Дзен, RuTube РБК.