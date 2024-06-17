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Попытки Зеленского расширить поддержку Украины потерпели крах в Швейцарии — Bloomberg

12:00 17.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытки Владимира Зеленского, чьи полномочия на посту президента Украины истекли в ночь на 21 мая, добиться более широкой поддержки своей страны на мировой арене не увенчались успехом на саммите в Швейцарии из-за неспособности привлечь на свою сторону страны глобального Юга. С такой оценкой выступило агентство Bloomberg.

По его мнению, Украина не смогла расположить к себе страны глобального Юга на конференции в Швейцарии, что указывает на то, что Россия по-прежнему далека от изоляции. В частности, присутствовавшие на мероприятии представители Индии, Бразилии и ЮАР отказались от подписания итогового документа саммита. Агентство полагает, что для Киева становится невозможным заручиться поддержкой этих стран. Отмечается, что на протяжении последних двух лет создание широкого глобального альянса в поддержку Украины было основой дипломатической повестки дня украинского руководства.

По словам аналитика Европейского совета по международным отношениям Камиля Грана, провал украинского президента во многом объясняется влиянием РФ, которой «хорошо удается позиционировать себя как наследницу Советского Союза в отношениях с Латинской Америкой, Африкой, Азией».

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