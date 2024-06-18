Тихоокеанский флот начал развертывание на учениях с участием около 40 кораблей и судов
11:05 18.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тихоокеанский флот начал развертывание своих сил в рамках учений, которые пройдут с 18 по 28 июня с участием около 40 кораблей и судов. Об этом сообщили в пресс-службе флота.
«Силы Тихоокеанского флота приступили к развертыванию из пунктов базирования в назначенные районы в рамках плановых двусторонних учений, которые будут проводиться в период с 18 по 28 июня в акваториях Тихого океана, Японского и Охотского морей под общим руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины», — говорится в сообщении.
Всего в учениях задействовано около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, порядка 20 самолетов и вертолетов морской авиации, в том числе дальние противолодочные самолеты Ту-142М3, Ил-38 и Ил-38Н, вертолеты Ка-29 и Ка-27 в противолодочном и поисково-спасательном вариантах. К маневрам также привлекаются подразделения морской пехоты, боевые расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».
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