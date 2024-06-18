В Польше сократилась доля населения, готового помогать украинцам — исследование
12:32 18.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доля жителей Польши, которые поддерживают оказание помощи украинцам, значительно сократилась по сравнению с началом 2023 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования Варшавского университета, которые приводит газета Rzeczpospolita.
Согласно им, по состоянию на июнь 2024 года 31% поляков считают, что их страна должна помогать Украине, в январе 2023 года такого мнения придерживались 62% опрошенных. 72% респондентов полагают, что Польша прежде всего должна заботиться о своих интересах в отношениях с Украиной, в том числе в вопросе введения ограничений на ввоз украинской сельхозпродукции. Лишь 7% поляков положительно оценивают отношения Варшавы с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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