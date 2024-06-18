По данным СМИ, Марк Рютте займет пост генсека НАТО, Йоханнис снимет свою кандидатуру

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

И. о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте станет новым генеральным секретарем НАТО. Об этом сообщила нидерландская радиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на источники.

По их данным, президент Румынии Клаус Йоханнис, который является единственным соперником Рютте, в ближайшее время снимет свою кандидатуру.