Иран может вскоре в три раза увеличить производство обогащенного урана -WP
20:25 19.06.2024 Источник: Интерфакс
Иран может вскоре в три раза увеличить производство обогащенного урана на объекте в Фордо, что даст Тегерану возможности для быстрого создания ядерного арсенала, сообщает The Washington Post со ссылкой на конфиденциальные документы.
"Согласно секретным документам и анализу экспертов по вооружениям, производство обогащенного урана на самом защищенном ядерном объекте Ирана может вскоре утроиться, и это даст Тегерану новые возможности для быстрого создания ядерного арсенала, если он этого захочет", - информирует газета.
В материале уточняется, что речь идет о задействовании сотен новых центрифуг.
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