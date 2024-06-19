0
0
2
НОВОСТИ

Иран может вскоре в три раза увеличить производство обогащенного урана -WP

20:25 19.06.2024 Источник: Интерфакс

Иран может вскоре в три раза увеличить производство обогащенного урана на объекте в Фордо, что даст Тегерану возможности для быстрого создания ядерного арсенала, сообщает The Washington Post со ссылкой на конфиденциальные документы.

"Согласно секретным документам и анализу экспертов по вооружениям, производство обогащенного урана на самом защищенном ядерном объекте Ирана может вскоре утроиться, и это даст Тегерану новые возможности для быстрого создания ядерного арсенала, если он этого захочет", - информирует газета.

В материале уточняется, что речь идет о задействовании сотен новых центрифуг.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:30 19.06.2024
Британский премьер Сунак может потерять свой депутатский статус во время выборов
0
156
18:30 19.06.2024
Паромный рейс из Черноморска (Украина) в Батуми (Грузия) решено запустить снова
0
225
17:40 19.06.2024
Британские экоактивисты распылили оранжевую краску на Стоунхендж
0
246
17:12 19.06.2024
В НАТО считают, что до появления у Запада гиперзвукового оружия может пройти 20 лет
0
342
17:00 19.06.2024
Генштаб ВСУ доволен темпами мобилизации, заявили в Раде
0
346
16:32 19.06.2024
Госдума приняла в I чтении поправки об увеличении дефицита бюджета РФ на 2024 год
0
367
16:12 19.06.2024
Армия Китая сталкивается с глубинными проблемами в политико-идеологическом плане - Си Цзиньпин
0
389
16:00 19.06.2024
Над Курской областью сбита украинская ракета
0
338
15:32 19.06.2024
Мишустин призвал к увеличению производства компонентов для средств поражения
0
395
15:12 19.06.2024
Количество арестов в России за 8 лет сократилось на 40% — судья ВС РФ
0
397

Возврат к списку