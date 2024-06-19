Иран может вскоре в три раза увеличить производство обогащенного урана -WP

20:25 Источник: Интерфакс

Иран может вскоре в три раза увеличить производство обогащенного урана на объекте в Фордо, что даст Тегерану возможности для быстрого создания ядерного арсенала, сообщает The Washington Post со ссылкой на конфиденциальные документы.

"Согласно секретным документам и анализу экспертов по вооружениям, производство обогащенного урана на самом защищенном ядерном объекте Ирана может вскоре утроиться, и это даст Тегерану новые возможности для быстрого создания ядерного арсенала, если он этого захочет", - информирует газета.

В материале уточняется, что речь идет о задействовании сотен новых центрифуг.