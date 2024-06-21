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Арктика должна стать отдельным макрорегионом — председатель комитета СФ

14:12 21.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Арктические территории России в связи с ростом их геостратегического значения должны быть выделены в отдельный макрорегион. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам севера Андрей Шевченко.

«В настоящее время идет работа по подготовке новой редакции стратегии пространственного развития Российской Федерации. В связи с этим считаю необходимым комплексным образом закрепить особое место арктической зоны в пространственном развитии страны в связи с возрастанием ее роли в качестве геостратегической территории, в особенности в условиях санкционного давления. Для этого предлагаю рассмотреть возможность выделения арктической зоны в качестве отдельного макрорегиона», — сказал Шевченко на итоговом заседании коллегии Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Он добавил, что в действующей стратегии указан ограниченный перечень механизмов экономического развития этой зоны. «Считаю, что для обеспечения опережающего экономического развития арктической зоны число центров экономического роста, указанных в стратегии, необходимо расширить», — подчеркнул он.

По его словам, проект новой стратегии пространственного развития будет рассматриваться Советом Федерации в июле. «Я уверен, что министерство [по развитию Дальнего Востока и Арктики] нас поддержит и подключится к этой работе», — подытожил он.

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