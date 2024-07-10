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Зеленский заявил, что выделенных Киеву новых систем ПВО «не может быть достаточно»

10:05 10.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дополнительных систем ПВО, которые пообещали Киеву союзники, «не может быть достаточно», равно как истребителей F-16, поступления которых на Украине ожидают летом.

«Новые системы Patriot помогут. Но их недостаточно. Их никогда не достаточно. Эти пять систем, конечно, сильно помогут», — сказал Зеленский, выступая на мероприятии, приуроченном к 75-летию НАТО, в фонде имени президента Рональда Рейгана в Вашингтоне. Он признал, что российская армия быстро учится, осваивает новые технологии, использует новые дроны и ракеты.

Зеленский также признал, что ожидаемые Киевом истребители F-16 в том количестве, которое обещают передать союзники, не смогут повлиять на ситуацию в зоне боевых действий. «F-16. Все говорят, что это важное решение — дать Украине F-16, мы надеемся получить их летом. <…> Проблема с количеством и со сроками [поставки]. Будем честными. <…> Это ничто. Нам нужно 128. И эти цифры есть у союзников», — заявил он.

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