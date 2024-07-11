Поездка Орбана в РФ стала нарушением законов Евросоюза — юридическая служба ЕС

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейская юридическая служба заявила, что визит венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Россию 5 июля вошел в противоречие с договорами Евросоюза. Об этом проинформировала газета Financial Times (FT) со ссылкой на информированные источники.

По их данным, юридическая служба блока сообщила государствам-членам в среду, что «действия Орбана нарушили договоры блока, которые запрещают любые меры, способные поставить под угрозу достижение целей ЕС». Речь идет, в частности, о нарушении положений закона, который обязывает все страны сообщества осуществлять внешнеполитическую деятельность «безоговорочно в духе лояльности и взаимной солидарности».

«Поездка [Орбана] в Москву была политической ошибкой», — заявил глава Евросовета Шарль Мишель FT. «За 10 лет я никогда не видел столь жесткой реакции со стороны 26 других стран на действия [одной страны]». «Это проблема — такой способ работы неприемлем», — отметил Мишель.