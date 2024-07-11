Ответственность за происходящее на Украине лежит на НАТО — МИД Ирана
13:20 11.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ответственность за конфликт на Украине полностью лежит на блоке НАТО. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.
«К сожалению, то, что мы наблюдаем на Украине, является результатом политики и агрессивных шагов НАТО во главе с США, которые до сих пор продолжаются», — приводятся его слова в телеграм-канале иранского внешнеполитического ведомства.
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