0
0
134
НОВОСТИ

Ответственность за происходящее на Украине лежит на НАТО — МИД Ирана

13:20 11.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ответственность за конфликт на Украине полностью лежит на блоке НАТО. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.

«К сожалению, то, что мы наблюдаем на Украине, является результатом политики и агрессивных шагов НАТО во главе с США, которые до сих пор продолжаются», — приводятся его слова в телеграм-канале иранского внешнеполитического ведомства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 11.07.2024
ВС РФ освободили населенный пункт Восход в ДНР
0
45
14:00 11.07.2024
Большинство евреев в ЕС скрывают свою национальность по соображениям безопасности — опрос
0
85
13:32 11.07.2024
Давление на Орбана показывает, как сложно пробиваться трезвым голосам — Песков
0
136
13:05 11.07.2024
США «прикидываются мировым полицейским», но на деле провоцируют войны — МИД КНР
0
182
13:00 11.07.2024
Более половины россиян считают высокой стоимость поездки на такси — опрос
0
173
12:32 11.07.2024
Индия ведет переговоры с РФ о долгосрочной сделке по импорту нефти — Reuters
0
213
12:20 11.07.2024
Осуждение США торговли Китая с РФ является проявлением двойных стандартов — МИД КНР
0
213
12:05 11.07.2024
Почти 80% французов обеспокоены политической ситуацией в стране — опрос
0
222
12:00 11.07.2024
Менее 40% населения стран ОЭСР доверяют своим правительствам — опрос
0
224
11:32 11.07.2024
Санкции США и ЕС против Грузии в военной сфере не отвечают ожиданиям Тбилиси — премьер
0
252

Возврат к списку