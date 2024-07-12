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РФ не будет ограничивать доступ к YouTube, но есть проблемы с техникой — Песков

13:32 12.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские власти не планируют ограничивать доступ к YouTube, все возможные проблемы связаны с устареванием местного оборудования компании, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, планов таких не было», — сказал он в ответ на вопрос, планируют ли российские власти ограничивать доступ к сервису. «Но мы знаем из официальных заявлений наших соответствующих компаний, что речь идет о проблеме с оборудованием, которое уже более двух лет никак не обновляется. Других объяснений здесь быть не может», — подчеркнул представитель Кремля.

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