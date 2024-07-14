Трамп будет присутствовать на съезде республиканцев в Милуоки, несмотря на происшествие со стрельбой
09:00 14.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Национальный съезд Республиканской партии в Милуоки не будет отменен в связи со стрельбой на митинге в экс-президента США республиканца Дональда Трампа в Пенсильвании. Об этом говорится в заявлении сопредседателей Национального комитета Республиканской партии Майкла Уотли и Лары Трамп.
«Президент Трамп с нетерпением ждет возможности присоединиться к вам в Милуоки, чтобы продолжить работу нашего съезда, — отмечается в распространенном в субботу заявлении. — Гости уже начали прибывать в штат Висконсин, и мы с нетерпением ждем совместной работы с республиканским национальным комитетом, чтобы приветствовать всех в Милуоки на этой неделе».
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