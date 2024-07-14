0
0
21
НОВОСТИ

ФБР США исходит из того, что стрельба на митинге была покушением на Трапма

09:45 14.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы США при проведении расследования стрельбы на митинге экс-президента Дональда Трампа исходят из того, что это было покушение на него. Об этом заявил на пресс-конференции в субботу сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США Кевин Роджек.

«Сегодня вечером произошло то, что мы называем покушением на нашего экс-президента Дональда Трампа», — сказал он. Роджек констатировал, что на месте происшествия работают сотрудники бюро. ФБР проводит расследование во взаимодействии с другими ведомствами.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 14.07.2024
Личность стрелявшего в Трампа установлена ФБР
0
76
09:30 14.07.2024
В ночь на понедельник в Москве может похолодать до +18С
0
88
09:00 14.07.2024
Трамп будет присутствовать на съезде республиканцев в Милуоки, несмотря на происшествие со стрельбой
0
93
04:15 14.07.2024
Трамп: меня попала пуля, которая пробила верхнюю часть моего правого уха...
0
707
04:01 14.07.2024
Байден осудил стрельбу на митинге Трампа, а Маск выступил за отставку главы Секретной службы
0
620
02:50 14.07.2024
Подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа убит - WP
0
707
01:35 14.07.2024
Публичное выступление Трампа было прервано выстрелами. На видео было видно, что у него окровавлено ухо
0
921
19:50 13.07.2024
Лукашенко поручил отвести войска с границей с Украиной страны в места постоянной дислокации
0
946
18:00 13.07.2024
За первое полугодие в мировом океане зафиксировано 60 случаев пиратства - СМИ
0
849
16:35 13.07.2024
У РФ хватает потенциала для сдерживания американских ракет в Европе - Песков
0
1030

Возврат к списку