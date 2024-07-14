ФБР США исходит из того, что стрельба на митинге была покушением на Трапма

09:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы США при проведении расследования стрельбы на митинге экс-президента Дональда Трампа исходят из того, что это было покушение на него. Об этом заявил на пресс-конференции в субботу сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США Кевин Роджек.

«Сегодня вечером произошло то, что мы называем покушением на нашего экс-президента Дональда Трампа», — сказал он. Роджек констатировал, что на месте происшествия работают сотрудники бюро. ФБР проводит расследование во взаимодействии с другими ведомствами.