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Личность стрелявшего в Трампа установлена ФБР

10:00 14.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФБР смогло установить личность подозреваемого в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа, это 20-летний Томас Мэтью Крукс. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, ФБР считает Крукса причастным к покушению. Он родом из города Бетел Парк (штат Пенсильвания), согласно спискам избирателей, был зарегистрирован как республиканец.

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