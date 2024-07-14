Личность стрелявшего в Трампа установлена ФБР

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФБР смогло установить личность подозреваемого в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа, это 20-летний Томас Мэтью Крукс. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, ФБР считает Крукса причастным к покушению. Он родом из города Бетел Парк (штат Пенсильвания), согласно спискам избирателей, был зарегистрирован как республиканец.