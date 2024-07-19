В ведомствах и кабмине запрошены предложения по контролю за незаконной миграцией — Володин
09:05 19.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запрос о предоставлении предложений по контролю за незаконной миграцией направлен в ряд ведомств и правительство РФ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Важно подчеркнуть: вопросы противодействия нелегальной миграции входят в сферу компетенций многих министерств и ведомств, а значит, их решение необходимо искать совместно. В этой связи МВД России, Генпрокуратуре, Следственному комитету и правительству направлен запрос о предоставлении своих предложений по контролю за незаконной миграцией», — отметил он.
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