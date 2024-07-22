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НОВОСТИ

Венгрия и Словакия запросили консультации с Киевом из-за приостановки транзита нефти из РФ

16:32 22.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Будапешт и Братислава запросили консультации с Киевом при посредничестве Еврокомиссии (ЕК) в связи с приостановкой Украиной транзита российской нефти. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Брюсселе.

«Я говорил с министром иностранных дел Украины. По его словам, они не запрещали транзит нефти, но это неправда. У ЕК есть три дня на то, чтобы выполнить наш запрос, после чего мы передадим это дело в суд», — приводит его слова агентство Reuters.

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